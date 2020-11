La first lady argentina Fabiola Yanez fa causa a Google: 'Su di me insulti misogini' (Di venerdì 20 novembre 2020) E' partita la causa giudiziaria della first lady argentina Fabiola Yanez nei confronti di Google, dopo la pubblicazione di frasi gravemente offensive nei suoi confronti. L'azione legale, presentata ... Leggi su globalist (Di venerdì 20 novembre 2020) E' partita lagiudiziaria dellanei confronti di, dopo la pubblicazione di frasi gravemente offensive nei suoi confronti. L'azione legale, presentata ...

welikeduel : La nuova First Lady ha origini siciliane. Le rendiamo onore con un'esibizione delle #glorius4, sulle note dell'inno… - welikeduel : Nel parcheggio del Four Seasons Total Landscaping di #propagandalive, dove l'America incontra la Sicilia grazie all… - irLemure : RT @prillaorsa: Jill Biden si fa chiamare dottoressa e non signora Biden, per rispetto nei confonti della defunta prima moglie del nuovo pr… - globalistIT : - iitsaidaaa : @foool4you MA CHE AHAHAHAHAHAH beh il mio para della first lady, siamo messe bene ahahahah -

Ultime Notizie dalla rete : first lady BLACKSTAGE: Stile da First Lady - MFFashion.com MF Fashion La first lady argentina Fabiola Yanez fa causa a Google: "Su di me insulti misogini"

Anche su Wikipedia erano comparse frase offensive nei suoi riguardi: parte l'azione legale contro il gigante informatico ...

Argentina, la First Lady Fabiola Yanez fa causa a Google: il motivo

Argentina, la First Lady Fabiola Yanez fa causa a Google: il motivo è da ricercare su alcune frasi comparse online dal 12 novembre ...

Anche su Wikipedia erano comparse frase offensive nei suoi riguardi: parte l'azione legale contro il gigante informatico ...Argentina, la First Lady Fabiola Yanez fa causa a Google: il motivo è da ricercare su alcune frasi comparse online dal 12 novembre ...