Koeman | “Capisco che Messi sia incazzato Futuro? Nessuno sa cosa può succedere”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 20 novembre 2020) Alla vigilia della sfida con l’Atletico, il tecnico del Barcellona, Ronald, ha parlato in conferenza stampa, commentando anche lo sfogo didi qualche giorno fa. “Posso capire che Leo sia. Dopo un viaggio così lungo, gli viene chiesto di Antoine, penso che sia irrispettoso. Capisco che da parte vostra si tratta di cercare una polemica, ma nello spogliatoio non ho visto nessun cattivo rapporto tra loro. Se qualcuno ha detto qual, penso che abbia lasciato Griezmann come suo cliente per tre anni, quindi è una cazzata. Se vedo Leo fuori dal Barcellona? No e non ne parlerò più. Sul fatto che si sente colpevole di tutto nel club? Non ne parlerò.gli dirò per convincerlo a rinnovare? Ha ancora un anno di contratto. Secondo me deve restare qui, ma non sono io la persona che deve ...