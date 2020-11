Google pagherà alcuni giornali francesi per i loro articoli (Di venerdì 20 novembre 2020) (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Google ha siglato un accordo con i principali editori di quotidiani e settimanali francesi per far sì che i contenuti pubblicati online siano retribuiti quando vengono indicizzati dal motore di ricerca. Come ha spiegato il direttore generale di Google France, Sèbastien Misoffe, l’intesa si basa sulle norme europee sul diritto d’autore. Tra le testate che hanno siglato l’intesa con Google ci sono i quotidiani Le Figaro, Le Monde, Libération, e i settimanali L’Express e L’Obs. L’Alliance de la presse d’information générale (Apig) associazione che rappresenta oltre 300 editori d’oltralpe, è ancora in trattative con Big G ma l’accordo è previsto entro la fine dell’anno. L’annuncio di Google arriva dopo mesi di contrattazioni ... Leggi su wired (Di venerdì 20 novembre 2020) (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)ha siglato un accordo con i principali editori di quotidiani e settimanaliper far sì che i contenuti pubblicati online siano retribuiti quando vengono indicizzati dal motore di ricerca. Come ha spiegato il direttore generale diFrance, Sèbastien Misoffe, l’intesa si basa sulle norme europee sul diritto d’autore. Tra le testate che hanno siglato l’intesa conci sono i quotidiani Le Figaro, Le Monde, Libération, e i settimanali L’Express e L’Obs. L’Alliance de la presse d’information générale (Apig) associazione che rappresenta oltre 300 editori d’oltralpe, è ancora in trattative con Big G ma l’accordo è previsto entro la fine dell’anno. L’annuncio diarriva dopo mesi di contrattazioni ...

