Food | Altroconsumo | ecco indagine su qualità servizio piattaforme delivery

Notiziedi_it : Altroconsumo, piattaforme food delivery puntuali nel 95% dei casi - Adnkronos : #Altroconsumo, piattaforme #fooddelivery puntuali nel 95% dei casi - Alessio_Ram : RT @dariodivico: un'indagine di Altroconsumo sul food delivery è piuttosto critica: nel 38% dei casi la sicurezza microbiologica 'non ha ra… - TV7Benevento : Altroconsumo, piattaforme food delivery puntuali nel 95% dei casi... - fisco24_info : Altroconsumo, piattaforme food delivery puntuali nel 95% dei casi : -

Ultime Notizie dalla rete : Food Altroconsumo

Il Tempo

Roma, 20 nov. (Labitalia) - Il food delivery è un settore che negli ultimi anni ha registrato una forte crescita, e che, specialmente in questo ...Il food delivery è un settore che negli ultimi anni ha registrato una forte crescita, e che, specialmente in questo periodo in cui gli spostamenti sono ...