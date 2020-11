Federica Panicucci: «La felicità non si ottiene per caso» (Di venerdì 20 novembre 2020) Per Federica Panicucci la felicità non è un colpo di mano. Non capita, né si cerca. La felicità si costruisce. È il Federica Panicucci pensiero («o almeno quello che ha sempre guidato la mia vita») che ora la conduttrice, 53 anni e più di 30 trascorsi in tv, ha deciso di mettere in un libro: Il coraggio di essere felice (Sperling & Kupfer), tra i più venduti delle ultime settimane. «In un momento particolarmente difficile ho voluto dare un messaggio di speranza», racconta dall’altro lato della cornetta mentre i figli Sofia, 15 anni, e Mattia, 13 (avuti dal matrimonio con Mario Fargetta) le chiedono a turno qualcosa. Il libro, continua, ha voluto chiuderlo con una frase di Papa Giovanni Paolo II: «Prendi in mano la tua vita e fanne un capolavoro». Si apre, invece, con due dediche, una per i suoi figli, e l’altra per il padre che non c’è più. «Mi ha insegnato il coraggio e l’educazione all’impegno», racconta la conduttrice, «Mi ha sempre spiegato che non si ottiene nulla per caso, tutto quello che desideri lo ottieni lavorando sodo. Da ragazzina ho fatto mille lavori e lui mi diceva sempre “anche se non sono correlati con quello che vuoi fare da grande, ti saranno molto utili, non dimenticarlo”». Leggi su vanityfair (Di venerdì 20 novembre 2020) Per Federica Panicucci la felicità non è un colpo di mano. Non capita, né si cerca. La felicità si costruisce. È il Federica Panicucci pensiero («o almeno quello che ha sempre guidato la mia vita») che ora la conduttrice, 53 anni e più di 30 trascorsi in tv, ha deciso di mettere in un libro: Il coraggio di essere felice (Sperling & Kupfer), tra i più venduti delle ultime settimane. «In un momento particolarmente difficile ho voluto dare un messaggio di speranza», racconta dall’altro lato della cornetta mentre i figli Sofia, 15 anni, e Mattia, 13 (avuti dal matrimonio con Mario Fargetta) le chiedono a turno qualcosa. Il libro, continua, ha voluto chiuderlo con una frase di Papa Giovanni Paolo II: «Prendi in mano la tua vita e fanne un capolavoro». Si apre, invece, con due dediche, una per i suoi figli, e l’altra per il padre che non c’è più. «Mi ha insegnato il coraggio e l’educazione all’impegno», racconta la conduttrice, «Mi ha sempre spiegato che non si ottiene nulla per caso, tutto quello che desideri lo ottieni lavorando sodo. Da ragazzina ho fatto mille lavori e lui mi diceva sempre “anche se non sono correlati con quello che vuoi fare da grande, ti saranno molto utili, non dimenticarlo”».

bdu_tv : RT @MasterAb88: #Mattino5 continua a travolgere #storieitaliane. 17,7 per la Panicucci, 15,8 per la Daniele Federica sembra aver fidelizzat… - fede_panicucci : RT @MasterAb88: #Mattino5 continua a travolgere #storieitaliane. 17,7 per la Panicucci, 15,8 per la Daniele Federica sembra aver fidelizzat… - BISLACCO3 : RT @MasterAb88: #Mattino5 continua a travolgere #storieitaliane. 17,7 per la Panicucci, 15,8 per la Daniele Federica sembra aver fidelizzat… - MasterAb88 : #Mattino5 continua a travolgere #storieitaliane. 17,7 per la Panicucci, 15,8 per la Daniele Federica sembra aver fi… - eva3000eva : ANTONELLA SICA VESTE FEDERICA PANICUCCI PER “MATTINO 5”... -