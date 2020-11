Cagliari, Godin positivo. Anche Nandez out contro la Juve (Di venerdì 20 novembre 2020) Cagliari - Diego Godin è positivo al coronavirus, Nahitan Nandez negativo. Nessuno dei due in ogni caso sarà presente nella sfida contro la Juve in programma domani. Lo annuncia lo stesso Cagliari con ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 20 novembre 2020)- Diegoal coronavirus, Nahitannegativo. Nessuno dei due in ogni caso sarà presente nella sfidalain programma domani. Lo annuncia lo stessocon ...

DiMarzio : #JuveCagliari | #Cagliari, #Godin positivo al #COVID19. Anche #Nandez out contro la #Juventus - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ULTIM’ORA - ???? #Cagliari, Diego #Godin è risultato positivo al #coronavirus ?? Tampone negativo per #Nandez Il comunicat… - Spazio_J : Godin positivo al Covid-19: salterà Juventus-Cagliari - - napolista : #Cagliari nei guai contro la #Juve: #Godin positivo, #Nandez in isolamento precauzionale - zazoomblog : Cagliari Godin positivo. Anche Nandez out contro la Juve - #Cagliari #Godin #positivo. #Anche -