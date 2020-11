Bozza Regioni su sci: impianti chiusi in zone rosse, al 50% in arancioni (Di venerdì 20 novembre 2020) impianti chiusi nelle zone rosse agli sciatori amatoriali, aperti ma con la riduzione del 50% delle presenze rispetto alla portata standard di funivie e cabinovie in quelle arancioni. E' quanto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 20 novembre 2020)nelleagli sciatori amatoriali, aperti ma con la riduzione del 50% delle presenze rispetto alla portata standard di funivie e cabinovie in quelle. E' quanto ...

Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli: evitiamo di ripetere gli errori della scorsa est… - CorriereAlpi : È quanto prevede la bozza del documento sugli impianti sciistici, che sarà portato in Conferenza delle Regioni lune… - tribuna_treviso : È quanto prevede la bozza del documento sugli impianti sciistici, che sarà portato in Conferenza delle Regioni lune… - Vivodisogniebas : RT @TgLa7: #Bozza #Regioni su sci: tetto massimo di skipass giornalieri giornalieri vendibili, determinato in base alle caratteristiche del… - cimbolano : Monitoraggio Iss, Rt a 1,18. 'Non fare gli errori dell'estate'. -

Ultime Notizie dalla rete : Bozza Regioni Sci, nelle zone arancioni impianti delle funivie al 50%: bozza Regioni per il via alla stagione Il Messaggero Bozza Regioni su sci: impianti chiusi in zone rosse, al 50% in arancioni

E' quanto prevede la bozza del documento sugli impianti sciistici, che sarà esaminato in Conferenza delle Regioni lunedì, prima di essere sottoposto al governo e al Cts.

Covid, monitoraggio Iss: tre Regioni a rischio, c'è il Friuli Venezia Giulia

Sarebbero tre le Regioni in italia a rischio di un possibile passaggio in un'area a rischio superiore nel prossimo mese. Secondo la bozza de monitoraggio dell'Iss, insieme al ministero della Salute, s ...

E' quanto prevede la bozza del documento sugli impianti sciistici, che sarà esaminato in Conferenza delle Regioni lunedì, prima di essere sottoposto al governo e al Cts.Sarebbero tre le Regioni in italia a rischio di un possibile passaggio in un'area a rischio superiore nel prossimo mese. Secondo la bozza de monitoraggio dell'Iss, insieme al ministero della Salute, s ...