Atletico Madrid | Simeone | «Torreira e Suarez? Sono cose che succedono»

(Di venerdì 20 novembre 2020) Diego, tecnico dell’, ha parlato alla vigilia della gara contro il Barcellona: le sue parole suDiego, tecnico dell’, ha parlato alla vigilia della gara contro il Barcellona. «Non spetta a me commentare i protocolli, chequelli che ci facilitano le? Facciamo parte della società e poteva succedere a chiunque. Giocheremo con altri giocatori, nel frattempo aspetteremo il recupero di Luis e Lucas. In questo momento storicochesuccesse a noi». Leggi su Calcionews24.com

Luis Suarez e Lucas Torreira, come ribadito da Simeone in conferenza, non faranno parte del match contro il Barcellona a causa della positività al Covid ...Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ha parlato alla vigilia della gara contro il Barcellona: le sue parole su Suarez e Torreira ...