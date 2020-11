Traffico Roma del 19-11-2020 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 novembre 2020) Luceverdeben trovati a questo aggiornamento ancora tutto fermo nella zona di Colleverde per lavori che stanno congestionando ilripercussioni soprattutto sulla Nomentana dove abbiamo i coronamenti a partire dal San Basilio è dal raccordo da Casal Monastero code tra via Belmonte in Sabina e via d’Aquino e poi disagi sulla Palombarese andando verso la Nomentana vicino via Tiburtina in diminuzione invece ilnella zona di Settecamini in precedenza un incidente incidente che al momento abbiamo su Viale di Tor di Quinto tra la tangenziale è la via Flaminia mentre sulla via Salaria abbiamo lavori e code all’altezza della motorizzazione sul Raccordo Anulare un veicolo in panne e sta ostacolando ilnel tratto di carreggiata esterna a Laurentina Appia verso l’1 per Napoli all’Eur incidente sulla ...