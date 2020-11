Theo Hernandez | “Quando vinci la partita e il mister ti guarda dal drone”

(Di giovedì 19 novembre 2020), dal suo profilo twitter, ha postato una foto che lo ritrae insieme a Ibrahimovic, Saelemaekers, Duarte e Kalulu dopo la partitella a fine allenamento in vista della gara contro il Napoli di domenica sera. Il terzino poi scherza:la partitella e iltidalchiaro riferimento al tecnico Pioli che, a causa del covid-19, sta seguendo gli allenamenti dei rossoneri in modalità smart-working. Cuando ganas el partidito y elte mira desde el Drone hahah pic.twitter.com/kd5GMEvTyt —(@) November 19, 2020 Foto: twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo ...

alfredopedulla.com

Il Milan ha messo su una squadra che, dall'alto del suo primo posto in classifica e dell'imbattibilità in campionato dal post lockdown, è un perfetto mix tra calciatori giovani - a tratti giovanissimi ...ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Il terzino francese Theo Hernandez ha pubblicato una foto relativa alla vittoria in partitella di ieri ...