Terna, ricavi previsti in aumento a 3 mld in 2025 (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - I ricavi di Terna nel 2025 sono previsti in crescita a 3,04 miliardi di euro e l'ebitda a 2,21 miliardi di euro, con una crescita media annua (Cagr) nell'arco di Piano di entrambi gli indicatori di oltre il 4%. Si punta nel 2025 a un utile netto a 1 miliardo di euro. Lo rende noto Terna dopo che il Cda, che si è riunito oggi sotto la presidenza di Valentina Bosetti, ha esaminato e approvato il piano industriale 2021-2025 presentato dall'amministratore delegato Stefano Donnarumma. Previsto in miglioramento anche l'utile netto di Gruppo che porterà a un utile per azione (Eps) di 39 centesimi di euro nel 2021 e di 49 centesimi nel 2025, con una crescita media annua nell'arco di Piano di oltre il 5%. E' previsto che gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Idinelsonoin crescita a 3,04 miliardi di euro e l'ebitda a 2,21 miliardi di euro, con una crescita media annua (Cagr) nell'arco di Piano di entrambi gli indicatori di oltre il 4%. Si punta nela un utile netto a 1 miliardo di euro. Lo rende notodopo che il Cda, che si è riunito oggi sotto la presidenza di Valentina Bosetti, ha esaminato e approvato il piano industriale 2021-presentato dall'amministratore delegato Stefano Donnarumma. Previsto in miglioramento anche l'utile netto di Gruppo che porterà a un utile per azione (Eps) di 39 centesimi di euro nel 2021 e di 49 centesimi nel, con una crescita media annua nell'arco di Piano di oltre il 5%. E' previsto che gli ...

TV7Benevento : Terna, ricavi previsti in aumento a 3 mld in 2025... - fisco24_info : Terna, ricavi previsti in aumento a 3 mld in 2025 : - TernaSpA : L’ad Stefano Donnarumma sulla #guidance al 2025: “Nel 2025 ci aspettiamo ricavi in aumento a 3,04 miliardi di euro,… - infoiteconomia : Terna: +6,9% ricavi 9 mesi a 1,78mld, utile a 569,1mln, acconto cedola 9,09 cent (RCO) - infoiteconomia : Terna, nei primi 9 mesi utile +3% a 569,1 mln, ricavi +6,9% -