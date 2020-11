Salerno, via San Leonardo: arriva il semaforo per il sottopasso (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – arriva finalmente il semaforo nel sottopasso di via San Leonardo, l’attraversamento che congiunge la litoranea orientale all’altezza dello stadio Arechi con l’azienda ospedaliera universitaria Ruggi di Salerno. Si tratta di un sottovia particolarmente trafficato e che si allaga ogni volta che piove. L’impianto semaforico servirà a segnalare innanzitutto situazioni di pericolo come la presenza di acqua stagnante che avviserà gli automobilisti sul pericolo di attraversamento. L’amministrazione comunale è infatti costretta a correre per chiudere il passaggio ad ogni temporale. Ma trattandosi di un incrocio particolarmente trafficato e pericoloso il semaforo servirà certamente anche a migliorare la sicurezza di tutta la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutofinalmente ilneldi via San, l’attraversamento che congiunge la litoranea orientale all’altezza dello stadio Arechi con l’azienda ospedaliera universitaria Ruggi di. Si tratta di un sottovia particolarmente trafficato e che si allaga ogni volta che piove. L’impianto semaforico servirà a segnalare innanzitutto situazioni di pericolo come la presenza di acqua stagnante che avviserà gli automobilisti sul pericolo di attraversamento. L’amministrazione comunale è infatti costretta a correre per chiudere il passaggio ad ogni temporale. Ma trattandosi di un incrocio particolarmente trafficato e pericoloso ilservirà certamente anche a migliorare la sicurezza di tutta la ...

