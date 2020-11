Rousseau presenta il piano 2020-2021

Leggi su ilblogdellestelle

(Di giovedì 19 novembre 2020) Per conoscere tutti dettagli del percorsoregistrati a questo incontro sul Portale Eventi. Quandonacque nel 2016 quello che ci spinse a realizzarla era la consapevolezza che dare alle persone gli strumenti per collaborare a un progetto di democrazia diretta unico al mondo fosse l’unico modo per raggiungere tutti gli obiettivi per i quali ognuno di noi ha deciso di impegnarsi in politica. Quattro anni fa gli attivisti ci chiedevano a gran voce di avere una piattaforma che gli consentisse di avere potere nella definizione dell’indirizzo politico. Ma l’azione senza l’informazione viene spesso delegittimata, svuotata di contenuto. Per questo dal 2017 abbiamo iniziato a potenziare il Blog delle Stelle: uno spazio di condivisione per gli attivisti, una vetrina sul mondo che ci circonda. Nel ...