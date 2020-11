Roberto Baggio | l’uomo che è diventato dopo il calcio | “Se devi parlare devi migliorare il silenzio”

(Di giovedì 19 novembre 2020)è tra le icone del, un grande anche con la sua decisione di smettere di giocare. Una scelta che gli ha dato un’altra vita; felice di smettere di soffrire per i suoi dolori in campo ma con un nuovo ruolo in famiglia, quello che fino a quel momento aveva occupato sua moglie Andreina Fabbri. Una famiglia bellissima, tre figli: Valentina, Mattia e Leonardo, poi c’è l’amore immenso die la sua Andreina. E’ Cesare Cremonini a intervistareper Vanity Fair. Chi ama ilconosce la sua frase: “I rigori li sbaglia solamente chi ha il coraggio di tirarli”. Nel tempo ha aggiunto: “I sogni sono nelle mani di chi ha il coraggio di sognare ed è disposto ad assumersi la responsabilità e difficoltà pur di inseguirli e realizzarli”. Lui ...

