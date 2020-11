Nuovi lavori notturni sulla Pontina dal 20 novembre 2020: attenzione a chiusure e svincoli obbligatori, tutte le informazioni (Di giovedì 19 novembre 2020) Si comunica che, al fine di eseguire i lavori di potenziamento del metanodotto Spina di Pomezia DN200, si rende necessaria la chiusura di entrambe le carreggiate della SS 148 Pontina nei pressi del Km 29+390. In particolare è disposta: – chiusura al traffico su SS 148 Pontina dal km 27+900 al km 28+900,Direzione Terracina, su tutte le corsie, chiusura della carreggiata con obbligo di uscita allo svincolo Pomezia centro Torvajanica al Km 28 900, a partire dal 20/11/2020 fino al 21/11/2020 nella fascia oraria dalle 23:00 alle 05:30 del giorno successivo; interesserà tutti gli utenti. – chiusura al traffico su SS 148 Pontina dal km 31+900 al km 30+250, Direzione Roma, su tutte le corsie, chiusura della carreggiata con obbligo di uscita allo svincolo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 19 novembre 2020) Si comunica che, al fine di eseguire idi potenziamento del metanodotto Spina di Pomezia DN200, si rende necessaria la chiusura di entrambe le carreggiate della SS 148nei pressi del Km 29+390. In particolare è disposta: – chiusura al traffico su SS 148dal km 27+900 al km 28+900,Direzione Terracina, sule corsie, chiusura della carreggiata con obbligo di uscita allo svincolo Pomezia centro Torvajanica al Km 28 900, a partire dal 20/11/fino al 21/11/nella fascia oraria dalle 23:00 alle 05:30 del giorno successivo; interesserà tutti gli utenti. – chiusura al traffico su SS 148dal km 31+900 al km 30+250, Direzione Roma, sule corsie, chiusura della carreggiata con obbligo di uscita allo svincolo ...

