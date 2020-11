Mattino 5: Genovese sfrattato dal vicino (Di giovedì 19 novembre 2020) Mattino 5 continua a portare avanti la sua indagine su Alberto Genovese, l’imprenditore che di recente è stato arrestato con varie accuse tra cui lo stupro. Oggi a parlare è l’avvocato Lanza, ex vicino di casa dell’uomo. Mentre Alberto Genovese all’interrogatorio in Procura, ieri, ha dato la colpa del suo comportamento alla droga in molti programmi si continua a parlare del caso che lo riguarda. Secondo le accuse, infatti Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 19 novembre 2020)5 continua a portare avanti la sua indagine su Alberto, l’imprenditore che di recente è stato arrestato con varie accuse tra cui lo stupro. Oggi a parlare è l’avvocato Lanza, exdi casa dell’uomo. Mentre Albertoall’interrogatorio in Procura, ieri, ha dato la colpa del suo comportamento alla droga in molti programmi si continua a parlare del caso che lo riguarda. Secondo le accuse, infatti Articolo completo: dal blog SoloDonna

infoitcultura : Mattino 5: la fidanzata di Genovese confessa - harrynastyles1D : È meglio che non ascolto ciò che ha detto quell'avvocato, dovrei dire quella donna, ma non so se sia il caso di dir… - itsmaricx_ : intervista agghiacciante a mattino cinque a quella che se ho capito bene è il legale di genovese, donna, che ammett… - hisankuroi : Buongiorno, sto guardando mattino cinque e un avvocato DONNA ha appena detto che le ragazze alle feste di genovese… - Maria93133327 : @milanomontenapo @stanzaselvaggia Cretina queste frasi la detto l'amico di Genovese non lai vista l'intervista a mattino cinque -