L’utile lordo di Royal Mail scende a £17 milioni nell’H1 fiscale

(Di giovedì 19 novembre 2020)plc (LON: RMG) ha dichiarato nella giornata di oggi che il suo profitto nel primo semestreè stato inferiore a quello dell’anno scorso. La società, tuttavia, ha aumentato le sue previsioni per il fatturato annuale. Oggi,ha aperto con un aumento oltre il 2,5% e ha registrato un ulteriore rialzo del 7% nell’ora successiva. Su base annuale, il titolo è ora in aumento di oltre il 30%, quindi vale la pena tenerlo in considerazione prima di acquistare azioni, che erano crollate fino a £94 per azione nella prima settimana di aprile.afferma che la sua GLS ha registrato £150di utile ante imposte Per i sei mesi che si sono conclusi il 27 settembre, ...