L’incidente di Gleiwitz | 1939

(Di giovedì 19 novembre 2020) Quali furono le motivazioni per le quali scoppiò la Seconda guerra mondiale? Tutti noi le conosciamo. Le abbiamo imparate a scuola. Le mire espansionistiche di Hitler, il Lebensraum.. Tutto corretto. Ma la motivazione ufficiale? Soprattutto, perché ne sarebbe servita una? La risposta è molto semplice. L’Anschluss dell’Austria, nel 1938, fu un primo banco di prova della potenza militare tedesca. Nonostante non fosse stato sparato neanche un colpo, la Germania nazista patì molte perdite materiali. Oltre il 60% dei carri armati si ruppe durante la marcia verso Vienna. Francia e Gran Bretagna furono trattenute a stento dalla diplomazia di Mussolini, mentre i gerarchi nazisti, bramosi di riprendersi il cosiddetto corridoio di Danzica, pianificavano l’invasione della Polonia. Tuttavia, le potenze alleate non avrebbero mai accettato tale azione, in quanto i governi inglesi e francesi ...