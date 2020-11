L'ex marito di Naya Rivera fa causa per la morte dell'attrice: 'Fu omicidio colposo' (Di giovedì 19 novembre 2020) Secondo Ryan Dorsey, ex marito di Naya Rivera, l'annegamento dell'attrice di 'Glee', avvenuto lo scorso 8 luglio, sarebbe stato causato da un non adeguato avvertimento dei rischi che avrebbe potuto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 19 novembre 2020) Secondo Ryan Dorsey, exdi, l'annegamentodi 'Glee', avvenuto lo scorso 8 luglio, sarebbe statoto da un non adeguato avvertimento dei rischi che avrebbe potuto ...

