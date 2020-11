Lazio, Immobile è finalmente pronto: viste mediche per l’attaccante (Di giovedì 19 novembre 2020) Ieri sera l’accesso dell’Italia alla Final Four di Nations League ha potuto festeggiarlo solo dalla poltrona di casa. Ciro Immobile spera possa essere stata l’ultima volta lontano dai colori azzurri, e soprattutto da un campo di calcio. L’incubo dell’attaccante campano sembra finalmente finito: il numero 17 biancoceleste si è presentato questa mattina alla clinica Paideia di Roma per sostenere le visite mediche. Per lui si sono aperte le porte di una convocazione per Crotone. Su questo non ha dubbi. L’altalena dei tamponi si è fermata. L’ultimo atto si era consumato ieri mattina, sempre alla Paideia. l’attaccante era atteso per le visite, poi rimandate a causa di un nuovo tampone positivo. Oggi niente scherzi: Immobile si è presentato raggiante alla clinica romana, si è sottoposto alle ... Leggi su italiasera (Di giovedì 19 novembre 2020) Ieri sera l’accesso dell’Italia alla Final Four di Nations League ha potuto festeggiarlo solo dalla poltrona di casa. Cirospera possa essere stata l’ultima volta lontano dai colori azzurri, e soprattutto da un campo di calcio. L’incubo delcampano sembrafinito: il numero 17 biancoceleste si è presentato questa mattina alla clinica Paideia di Roma per sostenere le visite. Per lui si sono aperte le porte di una convocazione per Crotone. Su questo non ha dubbi. L’altalena dei tamponi si è fermata. L’ultimo atto si era consumato ieri mattina, sempre alla Paideia.era atteso per le visite, poi rimandate a causa di un nuovo tampone positivo. Oggi niente scherzi:si è presentato raggiante alla clinica romana, si è sottoposto alle ...

