In Uganda proteste e scontri per l’arresto dell’oppositore Wine, ci sono vittime (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – Escalation di violenze a Kampala e manifestazioni di protesta in varie città dell’Uganda dopo l’arresto ieri di Robert Kyagulani Ssentamu, noto come Bobi Wine, rapper nonché deputato e sfidante del presidente Yoweri Museveni alle elezioni presidenziali fissate per gennaio. Sono almeno tre i morti e 34 i feriti, secondo Fred Enanga, portavoce della polizia ugandese. Il numero delle vittime potrebbe però salire. Secondo la Croce Rossa ugandese, almeno 11 persone sono state raggiunte e ferite da colpi di armi da fuoco. Leggi su dire (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – Escalation di violenze a Kampala e manifestazioni di protesta in varie città dell’Uganda dopo l’arresto ieri di Robert Kyagulani Ssentamu, noto come Bobi Wine, rapper nonché deputato e sfidante del presidente Yoweri Museveni alle elezioni presidenziali fissate per gennaio. Sono almeno tre i morti e 34 i feriti, secondo Fred Enanga, portavoce della polizia ugandese. Il numero delle vittime potrebbe però salire. Secondo la Croce Rossa ugandese, almeno 11 persone sono state raggiunte e ferite da colpi di armi da fuoco.

scatenando proteste a Kampala. Il politico dell’opposizione ha dichiarato che la polizia ha bloccato la sua auto e lo ha preso in custodia mentre era a fare campagna elettorale nell’Uganda orientale.

Kampala, 18 nov 18:48 - (Agenzia Nova) - Almeno tre persone sono morte e più di 30 sono rimaste ferite in Uganda in seguito alle proteste scoppiate oggi dopo l'arresto del leader dell'opposizione e ...

