Il Copasir | Generali e i salotti buoni francesi Scrive Borghi Pd

Leggi su formiche

(Di giovedì 19 novembre 2020) Il lavoro da noi condotto in seno al, sul rischio sistemico che corre il nostro sistema bancario e assicurativo, ha provocato – come giusto e normale – una serie di reazioni di vario titolo, che vanno tutte ascoltate con attenzione e rispetto, anche quando non sono collimanti fra di loro. Anche se, in alcuni casi, vi sono elementi di pregiudizio abbastanza marcati che sembrano mostrare un celato fastidio di fronte al fatto che la politica tenti di ripristinare il proprio primato – naturale, in una democrazia rappresentativa – al posto deie delle élites che pretendono di ridurre la rappresentanza popolare a mera dimensione ancillare. È il caso del contributo di Sergio Rizzo, che su Repubblica ha fornito una serie di considerazioni, rispetto alle quali è il caso di precisare alcuni aspetti. Anzitutto, il fatto che gran parte del debito ...