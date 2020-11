I più piccoli pagano le spese per l’ emergenza Covid (Di giovedì 19 novembre 2020) I due terzi degli italiani pensano che a pagare per la crisi generata dall’emergenza coronavirus saranno i più piccoli. È solo uno dei dati emersi dall’indagine condotta dall’Istituto Demopolis per l’impresa sociale Con i Bambini, società senza scopo di lucro nata per attuare i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile in Italia in vista della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre.La ricerca verifica l’impatto sui più giovani della crisi pandemica ed analizza le percezioni dell’opinione pubblica sul più ampio tema della povertà educativa minorile. Il 73% degli intervistati cita lo scarso apprendimento scolastico, preoccupazione cresciuta significativamente (+20 punti) rispetto alla precedente rilevazione dello scorso anno, anche in ragione della prolungata chiusura delle ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 19 novembre 2020) I due terzi degli italiani pensano che a pagare per la crisi generata dall’coronavirus saranno i più. È solo uno dei dati emersi dall’indagine condotta dall’Istituto Demopolis per l’impresa sociale Con i Bambini, società senza scopo di lucro nata per attuare i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile in Italia in vista della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre.La ricerca verifica l’impatto sui più giovani della crisi pandemica ed analizza le percezioni dell’opinione pubblica sul più ampio tema della povertà educativa minorile. Il 73% degli intervistati cita lo scarso apprendimento scolastico, preoccupazione cresciuta significativamente (+20 punti) rispetto alla precedente rilevazione dello scorso anno, anche in ragione della prolungata chiusura delle ...

