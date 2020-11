Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi racconta un pettegolezzo a proposito di Selvaggia Roma: ecco quale (Di giovedì 19 novembre 2020) In queste ore Selvaggia Roma è al centro dei gossip per il litigio furibondo avuto con Elisabetta Gregoraci, ma Tommaso Zorzi avrebbe aggiunto un carico. quale? Il pettegolezzo secondo il quale la Roma avrebbe rubato vestiti all’ex manager di Pamela Prati, Eliana Michelazzo. Queste accuse, la Michelazzo, le avrebbe mosse già diverso tempo fa tramite i suoi canali social. E tra le due vie era stata una catfight a suon di Instagram Stories. ecco le parole che avrebbe pronunciato l’ex manager della Prati a proposito di Selvaggia Roma: Sono tanto comoda qui al mare, poi mi arrivano i messaggi di una def****te, scusatemi il termine. Se ti senti un tantino presa di mira…forse hai la ... Leggi su trendit (Di giovedì 19 novembre 2020) In queste oreè al centro dei gossip per il litigio furibondo avuto con Elisabetta Gregoraci, maavrebbe aggiunto un carico.? Ilsecondo illaavrebbe rubato vestiti all’ex manager di Pamela Prati, Eliana Michelazzo. Queste accuse, la Michelazzo, le avrebbe mosse già diverso tempo fa tramite i suoi canali social. E tra le due vie era stata una catfight a suon di Instagram Stories.le parole che avrebbe pronunciato l’ex manager della Prati adi: Sono tanto comoda qui al mare, poi mi arrivano i messaggi di una def****te, scusatemi il termine. Se ti senti un tantino presa di mira…forse hai la ...

