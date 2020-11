Figliomeni | sopralluogo non toglie dubbi su ponte imperiale scomparso

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 novembre 2020) Roma – “Stamattina, su mia richiesta, si e’ riunita la Commissione Trasparenza effettuando uninsieme ai funzionari della Soprintendenza Archeologica di Roma, per analizzare e discutere- carte alla mano- la posizione delrisalente al 177 d. C. che sembrerebbe ‘’.” “La questione va avanti da luglio e si sta cercando di far luce sull’esatta posizione del, del quale non si e’ del tutto sicuri che si trovi nel punto in cui e’ stato dichiarato, ossia davanti alla sede dell’Eni e della Citta’ Metropolitana all’Eur.” “A maggior ragione, se realmente fosse dove viene indicato dalla Soprintendenza, che pero’ spesso blocca per anni e anni lavori anche semplici, allora non si spiegherebbe il fatto del perche’ sia stata concessa dagli enti preposti l’autorizzazione a ...