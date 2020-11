Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli litigano a causa di Selvaggia Roma (Di giovedì 19 novembre 2020) Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip non ha avuto dei giorni semplici da quando Selvaggia Roma si è abbattuta sulla casa. Le due nel pomeriggio hanno litigato e in serata l’ex Mrs. Briatore ha bisticciato anche con Pierpaolo Pretelli accusandolo di non averla mai difesa pubblicamente dagli attacchi della Roma. “Quello che ti rimprovero è che se tu questo muro, quello fra me e te, l’avessi fatto più forte nessuno ci sarebbe entrato dentro. Quello che ti voglio dire è che Adua e Dayane sono amiche ma molti non ci credono: hanno fatto muro e nessuno si è intromesso. Quindi quando Selvaggia Roma veniva a provocarti – perché non ha niente da perdere – tu dovevi fare muro e dire ‘Non parlo di questa situazione, punto’. Dovevi essere ... Leggi su biccy (Di giovedì 19 novembre 2020)al Grande Fratello Vip non ha avuto dei giorni semplici da quandosi è abbattuta sulla casa. Le due nel pomeriggio hanno litigato e in serata l’ex Mrs. Briatore ha bisticciato anche conaccusandolo di non averla mai difesa pubblicamente dagli attacchi della. “Quello che ti rimprovero è che se tu questo muro, quello fra me e te, l’avessi fatto più forte nessuno ci sarebbe entrato dentro. Quello che ti voglio dire è che Adua e Dayane sono amiche ma molti non ci credono: hanno fatto muro e nessuno si è intromesso. Quindi quandoveniva a provocarti – perché non ha niente da perdere – tu dovevi fare muro e dire ‘Non parlo di questa situazione, punto’. Dovevi essere ...

Elisabetta Gregoraci, ancora scottata dalle dure affermazioni di Dayane contro di lei che l’aveva accusata di non avere fatto nulla nella vita, si confida con Andrea lasciandosi andare ad un pianto ...

Arriva poi a parlare Pupo in difesa di Elisabetta Gregoraci. Purtroppo, il suo intervento non è piaciuto a molti. “Non c’è niente in questa donna c’è la sua storia, suo figlio, la sua carriera non so ...

