Doc Nelle Tue Mani 2: Ecco Se ci Sarà la Seconda Stagione! Doc Nelle Tue Mani 2: dopo l'enorme successo della prima stagione, sono già in molti a chiedersi se ce ne Sarà una Seconda. Gli attori della fiction hanno risposto a questa domanda… Doc Nelle Tue Mani ha battuto ogni record raccogliendo davanti allo schermo milioni di telespettatori. La prima stagione sta volgendo al termine dopo essere stata interrotta a marzo per via dell'emergenza sanitaria, e ripresa durante la stagione autunnale. A questo punto, dato l'enorme successo, è gusto chiedersi se ci Sarà una Seconda stagione. Ecco che cosa sappiamo. Doc Nelle Tue Mani 2: confermata la Seconda Stagione! Doc Nelle Tue Mani ha vissuto un ...

