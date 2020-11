Di Maio: “Mai con Berlusconi”. La replica di FI: “A stare con voi non ci pensiamo proprio” (Di giovedì 19 novembre 2020) Il dibattito intorno all’ipotesi che Forza Italia possa entrare in maggioranza ha scatenato un duro botta e risposta tra gli azzurri e Luigi Di Maio, col primo che ha chiarito di non voler avere nulla a che fare con Silvio Berlusconi e i secondi che hanno replicato precisando che sono loro a non voler avere nulla a che fare con il M5s. Il post di Di Maio contro Berlusconi “Era così allora, ed è così oggi”, ha scritto sulla sua pagina Facebook Di Maio, postando la foto di un titolo del Mattino: «Berlusconi chiama, Di Maio si nega al telefono: “No, grazie”». Il titolo è di due anni fa, mentre appena due giorni fa il ministro degli Esteri aveva aperto a una collaborazione col Cav sulla manovra. Prima ancora del post su Facebook, il ministro degli Esteri aveva chiarito ai microfoni di Radio Anch’io che ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 19 novembre 2020) Il dibattito intorno all’ipotesi che Forza Italia possa entrare in maggioranza ha scatenato un duro botta e risposta tra gli azzurri e Luigi Di, col primo che ha chiarito di non voler avere nulla a che fare con Silvio Berlusconi e i secondi che hannoto precisando che sono loro a non voler avere nulla a che fare con il M5s. Il post di Dicontro Berlusconi “Era così allora, ed è così oggi”, ha scritto sulla sua pagina Facebook Di, postando la foto di un titolo del Mattino: «Berlusconi chiama, Disi nega al telefono: “No, grazie”». Il titolo è di due anni fa, mentre appena due giorni fa il ministro degli Esteri aveva aperto a una collaborazione col Cav sulla manovra. Prima ancora del post su Facebook, il ministro degli Esteri aveva chiarito ai microfoni di Radio Anch’io che ...

luisaauri : Ma il Di Maio che ha chiuso all'entrata nel governo di Forza Italia, è lo stesso Di Maio del 'mai col PD?' #inciucidigoverno - SecolodItalia1 : Di Maio: “Mai con Berlusconi”. La replica di FI: “A stare con voi non ci pensiamo proprio” - Agenparl : Governo: Sisto, Di Maio stia tranquillo, FI mai in maggioranza con lui - - ilmetropolitan : #Governo. Anna Maria Bernini (FI): Noi mai con #DiMaio - vincenz88132159 : @laura_maffi Gigino Di Maio pur di non cadere risponderebbe anche al diavolo in persona. In campagna elettorale mai… -