Demon's Souls per PS5 ha un glitch che consente di uccidere con un colpo i boss (Di giovedì 19 novembre 2020) Demon's Souls per PS5 è disponibile da pochi giorni e già qualcuno è riuscito a trovare un glitch che consente di infliggere danni incredibili sufficienti ad uccidere con un colpo i boss del gioco. La cosa strana è che non ruota attorno alle maggiori statistiche come Forza, o Destrezza, ma piuttosto ci vuole...Fortuna. Lo YouTuber Ymfah ha pubblicato un video che mostra tutti i passi da fare per far sì che questo glitch funzioni. Ciò comporta una modesta quantità di pazienza, poiché bisogna ottenere diversi materiali per fabbricare l'arma basata sulla caratteristica Fortuna, la Blueblood Sword. Inoltre, per impugnarla avrete bisogno di Forza, Destrezza, Magia e Fede ad almeno 18 punti. I giocatori che vogliono provare questo glitch ...

