(Di giovedì 19 novembre 2020) 'l'Europa ha bisogno che il Next generation Eu parta', ma per il ministro dell'Economia, Roberto, resta 'questo scoglio dello stopdato dai due Paesi per motivi esterni che ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Gualtieri: a tutta l'Ue serve Recovery, veto improprio #RobertoGualtieri - princigallomich : Coronavirus, Gualtieri “Saremo al fianco dei Comuni” - princigallomich : Coronavirus, Gualtieri “Saremo al fianco dei Comuni” - NewsMondo1 : Coronavirus, ipotesi scostamento di bilancio da 20 miliardi. Gualtieri: “Debito si cancella con crescita”… - Italpress : Gualtieri “Saremo al fianco dei Comuni” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gualtieri

Sicilianews24

"Tutta l'Europa ha bisogno che il Next generation Eu parta", ma per il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, resta "questo scoglio dello stop improprio dato dai due Paesi per motivi esterni che ...Verranno elaborati oggi i dati Covid arrivati ieri dalle regioni e che domani verranno valutati dal Governo per decidere nuove possibili zone rosse o arancioni in Italia. Veneto, Emilia Romagna e Friu ...