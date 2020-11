Come avere la pace | Vangelo di oggi Giovedì 19 Novembre 2020 (Di giovedì 19 novembre 2020) La pace è la vittoria dell’amore sul combattimento interiore, è ascoltare la voce di Dio in mezzo alle tentazioni di sopprimerla. E’ saper lottare per quell’amore che Gesù ci ha insegnato. Liturgia di oggi Giovedì 19 Novembre 2020 Giovedì DELLA XXXIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO PARI) Dice il Signore: Io ho progetti di pace L'articolo Come avere la pace Vangelo di oggi Giovedì 19 Novembre 2020 proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 19 novembre 2020) Laè la vittoria dell’amore sul combattimento interiore, è ascoltare la voce di Dio in mezzo alle tentazioni di sopprimerla. E’ saper lottare per quell’amore che Gesù ci ha insegnato. Liturgia di19DELLA XXXIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO PARI) Dice il Signore: Io ho progetti diL'articololadi19proviene da www.meteoweek.com.

TizianaFerrario : vorrei chiarire che #Polonia e #Ungheria hanno posto il veto al Recovery Fund perché sono contrarie alla regola ch… - alecattelan : Qualcuno mi dica come avere quella T-shirt. Magari non verde ma mi sembra eccezionale. - TizianaFerrario : Anche la #Slovenia ex paese comunista si aggiunge a #Polonia e #Ungheria ex satelliti URSS nel dire no allo 'stato… - megafonomagico : RT @mapvss: C'è qualcuno nel casertano ad avere BOMBOLE DI OSSIGENO vuote? Il ragazzo di una mia collega ha preso il covid e ha difficoltà… - artvginko : cose che mi fanno felice: avere già tante piccole idee per i regali di natale cose che mi preoccupano: la paura di… -

Ultime Notizie dalla rete : Come avere Ecco come avere le mascherine della Regione Il Tirreno Banca d’Italia, con il blocco impediti 600 mila licenziamenti

Le misure di estensione della CIG, il sostegno alla liquidità delle imprese e il blocco dei licenziamenti hanno impedito circa 600 mila licenziamenti nell’anno in corso secondo Bankitalia. Di questi, ...

Borsa, da Autogrill a Saipem: le azioni italiane che possono salire di più se arriva il vaccino

I titoli che hanno sofferto durante la pandemia possono chiudere il gap in vista di nuovi annunci dopo quello fatto da Pfizer ...

Le misure di estensione della CIG, il sostegno alla liquidità delle imprese e il blocco dei licenziamenti hanno impedito circa 600 mila licenziamenti nell’anno in corso secondo Bankitalia. Di questi, ...I titoli che hanno sofferto durante la pandemia possono chiudere il gap in vista di nuovi annunci dopo quello fatto da Pfizer ...