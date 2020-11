Catania | obbligo di dimora e confisca dei beni per il re dei supermercati

Ultime Notizie dalla rete : Catania obbligo

A Catania è stata disposta la confisca dei beni e obbligo di dimora per colui che viene considerato il re dei supermercati.Beni per 31 milioni di euro sono stati confiscati dalla Polizia di Catania all’imprenditore Michele Guglielmino ... Il Tribunale ha disposto per Guglielmino anche la sorveglianza speciale con ...