Caos centrodestra? Citofonare Matteo (Renzi). Parla Ignazi (Di giovedì 19 novembre 2020) Transfughi nella terra leghista. Forza Italia perde Laura Ravetto, Maurizio Carrara e Federica Zanella che hanno scelto di fare un passo a destra. Complici, spiegano gli ex azzurri, "gli ammiccamenti al Governo e le aperture al Pd». Cova però, al di là di questa mossa, probabilmente un malumore più profondo nei lidi (ormai ben poco ameni del centrodestra).Tanto più che «la mossa di Berlusconi è assolutamente strumentale: qualsiasi altra interpretazione al di fuori di questa è sprovveduta o interessata". L'analisi del politologo e docente dell'Università di Bologna Piero Ignazi non lascia benché minimi spiragli all'interpretazione: "Il leader di Forza Italia – dice – aveva la necessità di salvare la sua azienda, Mediaset, dall'operazione Vivendi (anche a seguito della sentenza della Corte Europea). La migrazione dei deputati verso la Lega non mi ...

