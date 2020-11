Campbell | “Vorrei Eriksen all’Arsenal Ex Tottenham? Non mi interessa”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 19 novembre 2020) La leggenda dell’Arsenal, Kevin, ai microfoni di Football Inside, ha parlato die del momento nero del danese all’Inter e lo ha chiamato, nonostante sia un exe tra i due club c’è una forte rivalità. Queste le parole di: “? E’ da prendere a gennaio, sarebbe perfetto per l’Arsenal. Lui vuole giocare con continuità e all’Inter non sta giocando.servirebbe un campione della sua portata per crescere di livello. Ex? Chi se ne frega. C’è una forte rivalità ma se uno è forte non si va a vedere il suo passato”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.