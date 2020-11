Vicenza: ancora positivi al tampone quattro calciatori contagiati (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sono ancora positivi diversi membri del gruppo squadra del Vicenza che sono risultati contagiati dal coronavirus una decina di giorni fa. Si tratta di quattro calciatori (Nicola Bizzotto, Daniel Cappelletti, Matteo Grandi e un portiere della Primavera) e di tre membri dello staff. E’ invece negativo Loris Zonta, che potrà aggregarsi alla squadra e tornare ad allenarsi. I giocatori che non hanno superato il virus rimarranno quindi in isolamento, così come Lamin Jallow, testato un giorno prima dei compagni. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sonodiversi membri del gruppo squadra delche sono risultatidal coronavirus una decina di giorni fa. Si tratta di(Nicola Bizzotto, Daniel Cappelletti, Matteo Grandi e un portiere della Primavera) e di tre membri dello staff. E’ invece negativo Loris Zonta, che potrà aggregarsi alla squadra e tornare ad allenarsi. I giocatori che non hanno superato il virus rimarranno quindi in isolamento, così come Lamin Jallow, testato un giorno prima dei compagni. SportFace.

