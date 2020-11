Uscire dal Comune per fare spesa? Ecco il consiglio ai clienti: «Dite che da noi si spende meno» (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il ministero ha chiarito che è possibile Uscire dal Comune per comprare beni alimentari in un posto ‘più conveniente’. E alcune aziende incoraggiano i propri clienti. La corsa al supermercato più conveniente al tempo delle “zone” Il vino dalla cantina di fiducia? Il panettone artigianale? Il caffè particolare che altrove non si trova? In tempo di pandemia, anche fare acquisti può diventare complicato. Molti clienti potrebbero infatti farsi scoraggiare dalle restrizioni anti Covid e lasciar perdere, temendo di incappare in sanzioni. In particolare in zona arancione, dove gli spostamenti tra Comuni sono vietati se non per motivi di lavoro, necessità e salute. Ecco però che alcune aziende ed esercizi commerciali attivi nel ramo dell’alimentare, in questi giorni, stanno scrivendo ai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il ministero ha chiarito che è possibiledalper comprare beni alimentari in un posto ‘più conveniente’. E alcune aziende incoraggiano i propri. La corsa al supermercato più conveniente al tempo delle “zone” Il vino dalla cantina di fiducia? Il panettone artigianale? Il caffè particolare che altrove non si trova? In tempo di pandemia, ancheacquisti può diventare complicato. Moltipotrebbero infatti farsi scoraggiare dalle restrizioni anti Covid e lasciar perdere, temendo di incappare in sanzioni. In particolare in zona arancione, dove gli spostamenti tra Comuni sono vietati se non per motivi di lavoro, necessità e salute.però che alcune aziende ed esercizi commerciali attivi nel ramo dell’alimentare, in questi giorni, stanno scrivendo ai ...

