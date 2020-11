Un libro da salvare | Yozo | il proscritto sociale

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 18 novembre 2020) “Lo squalificato” di Osamu Dazai è un capolavoro perché ha un protagonista memorabile come quelli di Fëdor Dostoevskij Di Elena Di Palma Scegliere un, un unico scritto dain tutto il mondo, è di certo una grande responsabilità. La prima domanda che sorge spontanea è “come possol’intera cultura mondiale con un solo scritto?”. La risposta più sincera che sono riuscita a darmi è, tra le tante conclusioni cui sono arrivata, che risulta impossibile. Quindi, dovrò fidarmi del mio puro istinto a quanto pare… Ilche ho scelto è “Lo Squalificato” di Osamu Dazai. Titolo originale “????”, meglio traducibile in italiano come “squalificato dall’umanità” o “impossibilitato a essere un umano”. Questo è uno dei romanzi più venduti in tutto il Giappone; il suo autore, Osamu Dazai, visse nella prima metà ...