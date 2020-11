Spezia, tornano in gruppo Acampora e Mastinu (Di mercoledì 18 novembre 2020) LA Spezia - Lo Spezia continua a preparare la partita di sabato contro l' Atalanta . I ragazzi di Italiano hanno disputato un riscaldamento tecnico, dei torelli e infine una partitella a campo ridotto. Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 18 novembre 2020) LA- Locontinua a preparare la partita di sabato contro l' Atalanta . I ragazzi di Italiano hanno disputato un riscaldamento tecnico, dei torelli e infine una partitella a campo ridotto.

Ultime Notizie dalla rete : Spezia tornano Spezia, tornano in gruppo Acampora e Mastinu Corriere dello Sport Pobega: “Mi laureo e torno al Milan, ecco cosa mi ha detto Maldini! Ero juventino…”

Lunga intervista de La Gazzetta dello Sport in esclusiva con Tommaso Pobega, centrocampista dello Spezia in prestito dal Milan che sta facendo benissimo tra Serie A e Under 21. Queste le sue parole su ...

Spezia, buone notizie: Mastinu e Acampora di nuovo in campo

LA SPEZIA – In vista della sfida di sabato contro l’Atalanta, lo Spezia prosegue nel lavoro settimanale. Oggi i ragazzi di Italiano hanno disputato un riscaldamento tecnico, dei torelli e infine una p ...

