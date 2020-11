Senato, il Pd vuole le “stanze dell’amore” in carcere senza occhi indiscreti. La denuncia di FdI (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Pd pensa alle stanze dell’amore. “Nonostante i gravissimi problemi che sta attraversando l’Italia per l’emergenza covid e la situazione delle carceri, il Pd pensa all’istituzione delle stanze dell’amore“. La denuncia è del Senatore Alberto Balboni di Fratelli d’Italia. Fratelli d’Italia: il Pd pensa alle stanze dell’amore non al covid In cima all’agende dem, infatti, non c’è un piano di edilizia carceraria per far fronte al sovraffollamento dei detenuti, dice Balboni. “Né le assunzioni degli agenti di custodia. In drammatica difficoltà per la carenza di organico. Ma quella di istituire le cosiddette stanze dell’amore. Con le quali ogni detenuto può ricevere in carcere persone cui è legato sentimentalmente. In unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli istituti penitenziari. senza controlli visivi e ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Pd pensa alle stanze dell’amore. “Nonostante i gravissimi problemi che sta attraversando l’Italia per l’emergenza covid e la situazione delle carceri, il Pd pensa all’istituzione delle stanze dell’amore“. Laè delre Alberto Balboni di Fratelli d’Italia. Fratelli d’Italia: il Pd pensa alle stanze dell’amore non al covid In cima all’agende dem, infatti, non c’è un piano di edilizia carceraria per far fronte al sovraffollamento dei detenuti, dice Balboni. “Né le assunzioni degli agenti di custodia. In drammatica difficoltà per la carenza di organico. Ma quella di istituire le cosiddette stanze dell’amore. Con le quali ogni detenuto può ricevere inpersone cui è legato sentimentalmente. In unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli istituti penitenziari.controlli visivi e ...

