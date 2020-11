Selvaggia Lucarelli a Gino Strada, il consiglio: “Tirarsi fuori dalla storia della Calabria” (Di mercoledì 18 novembre 2020) In un tweet la giornalista dà un consiglio a Gino Strada In un tweet Selvaggia Lucarelli sulla storia della Calabria dà un consiglio a Gino Strada. Ecco cosa ha scritto la Lucarelli: Voglio così bene a Gino Strada che gli consiglio vivamente di tirarsi fuori da questa storia della Calabria perché sarebbero (e sono già) solo beghe, frustrazioni, irriconoscenza e amarezza. Voglio così bene a Gino Strada che gli consiglio vivamente di tirarsi fuori da questa storia della Calabria perché sarebbero (e sono ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) In un tweet la giornalista dà unIn un tweetsullaCalabria dà un. Ecco cosa ha scritto la: Voglio così bene ache glivivamente di tirarsida questaCalabria perché sarebbero (e sono già) solo beghe, frustrazioni, irriconoscenza e amarezza. Voglio così bene ache glivivamente di tirarsida questaCalabria perché sarebbero (e sono ...

