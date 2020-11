PS5 | dov' è ancora disponibile all' acquisto?

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 18 novembre 2020) AGGIORNAMENTO 16 NOVEMBRE: Amazon ha confermato che il giorno del lancio saranno disponibili nuove scorte di PS5. A partire dalle 13:00 del 19 novembre, PS5 sarà nuovamente acquistabile sul portale. Ovviamente le scorte saranno molto limitate ma potreste essere tra i fortunati che si porteranno a casa la quasi introvabile next-gen di Sony. News originale: Nel caso in cui siate a caccia di un pre-order di PS5 non vi trovate di certo in una situazione semplicissima ma se l'idea di arrivare al day one senza il vostro scontrino della prenotazione non fa assolutamente per voi non c'èda disperare (almeno non del tutto). Leggi altro...