Picchia e insulta gli anziani genitori: 'E' diventato un diavolo'

'E' diventato un diavolo' così un padre ha invocato, in uno degli episodi in cui il figlio si è scagliato contro i propri genitori, l'aiuto della Polizia di Stato.

Ultime Notizie dalla rete : Picchia insulta Picchia e insulta gli anziani genitori: “E’ diventato un diavolo” RomaToday Roma, per anni picchia e insulta i genitori anziani: arrestato 50enne

I maltrattamenti avvenivano a Lunghezza, in perfieria di Roma. Per anni un 50enne ha picchiato e insultato i genitori anziani. Arrestato ...

Come rispondeva Pushkin alle critiche e agli insulti?

Oggi è considerato il classico per eccellenza, ma in vita dovette leggere sui giornali e sulle riviste letterarie molti giudizi severi sulle sue opere, e in certi casi, rispose per le rime ...

