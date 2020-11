Palermo-Potenza, l’uomo faro è Malaury Martin: geometrie, fosforo e qualità per conquistare Boscaglia. Il nodo tattico… (Di mercoledì 18 novembre 2020) Malaury Martin, il centrocampista tutto fosforo al servizio di Boscaglia, si erge a protagonista del rilancio della compagine rosanero.Tecnica sopraffina, geometrie ricercate esperienza da vendere. Queste le prerogative preponderanti nel bagaglio calcistico del francese nato a Nizza il 25 Agosto 1988. Martin si è legittimamente guadagnato la conferma in rosa in virtù di leadership continutà e qualità delle prestazioni fornite sul rettangolo verde lo scorso anno, garantendo un contributo fattivo e prezioso alla causa del Palermo di Pergolizzi che ha conquistato la promozione in Serie C. L'ex Monaco, quest'anno, non è partito in pole position, nelle gerarchie di Roberto Boscaglia. Il 4-2-3-1, quasi un dogma strategico per il tecnico ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 18 novembre 2020), il centrocampista tuttoal servizio di, si erge a protagonista del rilancio della compagine rosanero.Tecnica sopraffina,ricercate esperienza da vendere. Queste le prerogative preponderanti nel bagaglio calcistico del francese nato a Nizza il 25 Agosto 1988.si è legittimamente guadagnato la conferma in rosa in virtù di leadership continutà edelle prestazioni fornite sul rettangolo verde lo scorso anno, garantendo un contributo fattivo e prezioso alla causa deldi Pergolizzi che ha conquistato la promozione in Serie C. L'ex Monaco, quest'anno, non è partito in pole position, nelle gerarchie di Roberto. Il 4-2-3-1, quasi un dogma strategico per il tecnico ...

