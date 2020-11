Osimhen, lussazione confermata: non sarà operato, ma dovrà stare a riposo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Osimhen ha concluso la visita a Villa Stuart. Il sito gianlucadimarzio.com ha fornito i primi dettagli sulle condizioni. I controlli svolti a Villa Stuart da Victor Osimhen hanno consegnato i risultati già ipotizzati: l’attaccante ha riportato una lussazione della spalla destra. Non è necessario un intervento chirurgico ma dovrà osservare un periodo di riposo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 18 novembre 2020)ha concluso la visita a Villa Stuart. Il sito gianlucadimarzio.com ha fornito i primi dettagli sulle condizioni. I controlli svolti a Villa Stuart da Victorhanno consegnato i risultati già ipotizzati: l’attaccante ha riportato unadella spalla destra. Non è necessario un intervento chirurgico maosservare un periodo di. L'articolo ilNapolista.

