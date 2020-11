Gazzetta | Napoli e Roma sono affidabili e solide | possono concorrere per lo scudetto

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Sulladello Sport Alessandro Vocalelli inserisce nella corsa alloanche. “Ma non sarà che alla corsa al vertice bisogna iscrivere anche Gattuso e Fonseca? Una domanda a cui si può rispondere facilmente, capovolgendo il discorso con un altro quesito: ma qualcuno se la sente di negare il diritto di crederci a due squadre così, a immagine dei loro tecnici? Già, perché dietro ac’è il lavoro di due allenatori forse un po’ sottovalutati alla vigilia, ma capaci come si dice in questi casi di “fare” calcio, di rendere armonico, fluido, il collegamento tra reparti. Che poi, al di là delle mode, è il vero segreto del calcio: la ricerca dell’equilibrio”. Vocalelli definisce entrambe le squadre ...