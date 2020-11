Dormire coi piedi rivolti alla porta è un errore | la superstizione da brividi

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 18 novembre 2020)con inon è una buona idea. Stavolta a dirlo non è la scienza, ma una vecchia credenza popolare. E una volta scoperto il motivo, anche i meno scaramantici forse cambieranno posto al cuscino e valuteranno bene in quale posizione… Che siate scaramantici o meno, le credenze popolari hanno sempre radici lontane e, dopotutto, anche un fondo di verità. Sono moltissime le storie legate al letto, al sonno enotte. Attorno a questa sfera della nostra vita si è creata nei secoli una lunga serie di tradizioni, scaramanzie e perfino paure. Qualche esempio? Mai poggiare un cappello sul letto: è lì che il medico poggiava velocemente il suo, quando arrivava in casa a visitare un malato in punto di morte.coi ...