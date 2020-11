Darmian: «L’Inter non è un punto di arrivo. Ecco l’avversario più duro da marcare» (Di mercoledì 18 novembre 2020) Matteo Darmian, esterno delL’Inter, ha parlato della prossima sfida di Serie A contro il Torino Matteo Darmian, esterno delL’Inter, ha parlato della prossima sfida di Serie A contro il Torino. INTER – «Per me non è un punto di arrivo entrare a far parte di grandi club come L’Inter o il Manchester United: è un punto di partenza, un nuovo inizio, quel momento in cui dici ‘non bisogna mollare perché il bello e difficile arriva ora’. Il mio ruolo? Ho iniziato a giocare come centrocampista, poi mi sono spostato dietro e come per gli attaccanti fare gol può essere la gioia più grande, per un difensore salvare un gol è la cosa migliore che si possa fare». AVVERSARIO PIU’ TOSTO – «Ho avuto la fortuna di giocare con grandi campioni nella mia carriera ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Matteo, esterno del, ha parlato della prossima sfida di Serie A contro il Torino Matteo, esterno del, ha parlato della prossima sfida di Serie A contro il Torino. INTER – «Per me non è undientrare a far parte di grandi club comeo il Manchester United: è undi partenza, un nuovo inizio, quel momento in cui dici ‘non bisogna mollare perché il bello e difficile arriva ora’. Il mio ruolo? Ho iniziato a giocare come centrocampista, poi mi sono spostato dietro e come per gli attaccanti fare gol può essere la gioia più grande, per un difensore salvare un gol è la cosa migliore che si possa fare». AVVERSARIO PIU’ TOSTO – «Ho avuto la fortuna di giocare con grandi campioni nella mia carriera ...

