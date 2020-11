Clima, Costa: “Con G20 e Cop26 non lasceremo indietro nessuno, agiamo tenendo insieme persone, pianeta e prosperità” (Di mercoledì 18 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 18 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb.

Il G20 è legato alla Cop26, quindi nel 2021 abbiamo l'opportunità di trattare temi importanti su più tavoli", ha detto il ministro italiano dell'Ambiente Sergio Costa, parlando del ...

"Combattere il cambiamento climatico e ridurre le emissioni è un grande impegno che abbiamo preso. Non solo l'Italia ma anche l'Unione Europea crede nell'Accordo di Parigi": lo ha detto il ministro de ...

