Cile | il ct Rueda su Alexis Sanchez | “All’Inter non ha continuità | qui fa grandi sforzi”

"L'idea era di cercare Sanchez nello stesso modo in cui sta giocando nel suo club. Alexis però è in una situazione in cui non ha continuità nel club, mentre in Nazionale è integro, fa sempre grandi sforzi". Reinaldo Rueda, commissario tecnico del Cile, parla così dello status di Alexis Sanchez, giocatore fondamentale in Nazionale ma ai margini del progetto Inter anche a causa di numerosi problemi fisici. "Veniva da un periodo con problemi fisici e forse per questo non è riuscito ad esprimersi al suo livello – ha detto Rueda -. Ma per noi resta un giocatore vitale".

