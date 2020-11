Capello: «Napoli-Milan da Scudetto, vista anche l’andatura di Juve e Inter» (Di mercoledì 18 novembre 2020) Fabio Capello, ex allenatore di Milan e Juventus, ha detto la sua sul prossimo big match di Serie A, quello tra i rossoneri ed il Napoli Fabio Capello, in una lunga Intervista a Il Corriere dello Sport, ha detto la sua sulla Serie A e sul big match tra Napoli e Milan. Napoli Milan – «La definizione ci sta tutta. Perchè poi nel conteggio finale anche questi punti conteranno. Partite del genere aiutano a scoprire se stessi e a capire dove sia possibile arrivare, quali margini di miglioramento esistano ed eventualmente anche su quali limiti dover lavorare. Con Napoli-Milan stavolta potremmo aggiungere ulteriori indizi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Fabio, ex allenatore dintus, ha detto la sua sul prossimo big match di Serie A, quello tra i rossoneri ed ilFabio, in una lungaa Il Corriere dello Sport, ha detto la sua sulla Serie A e sul big match tra– «La definizione ci sta tutta. Perchè poi nel conteggio finalequesti punti conteranno. Partite del genere aiutano a scoprire se stessi e a capire dove sia possibile arrivare, quali margini di miglioramento esistano ed eventualmentesu quali limiti dover lavorare. Constavolta potremmo aggiungere ulteriori indizi ...

